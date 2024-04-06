Марк Цукерберг опередил Илона Маска в списке самых богатых людей 3 6.04.2024, 22:15

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Впервые с 2020-го года.

5 апреля Марк Цукерберг опередил Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире. Впервые с 2020 года эти позиции заняли главные соперники миллиардеры.

Об этом пишет Bloomberg.

Маск, в начале марта занимавший первое место в индексе миллиардеров Bloomberg, опустился на четвертое после того, как Reuters сообщило, что Tesla Inc. отменила планы по менее дорогому автомобилю, что привело к падению акций.

Это произошло после новостей в начале недели о том, что поставки автомобилей Tesla упали за три месяца до марта, что стало первым падением по сравнению с прошлым годом с первых дней пандемии Covid.

В этом году состояние Маска сократилось на 48,4 миллиарда долларов, тогда как Цукерберг прибавил в свое состояние 58,9 миллиарда долларов, поскольку Meta Platforms Inc. поднимается до новых максимумов.

Это первый случай, когда Цукерберг ворвался в тройку лидеров рейтинга самых богатых людей Bloomberg с 16 ноября 2020 года, когда его состояние составляло 105,6 миллиарда долларов, а состояние Маска составляло 102,1 миллиарда долларов. Сейчас капитал Маска составляет 180,6 млрд долл; капитал Цукерберга составляет 186,9 млрд долл.

«Уменьшение разрыва в богатстве между Маском и Цукербергом, который в ноябре 2021 года составил 215 миллиардов долларов, иллюстрирует, как когда-то горячие акции электромобилей узурпировали обширные технологии, особенно все, что касается искусственного интеллекта», – отмечает Bloomberg.

Чистый капитал Маска может испытать еще больший удар после того, как судья в Делавере отменил его платежный пакет Tesla на 55 миллиардов долларов. Bloomberg Billionaires Index продолжает использовать опционы из этого пакета зарплат, являющихся одними из крупнейших активов Маска, в своих расчетах его богатства.

Бернар Арно, глава гиганта роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос занимают первые два места в рейтинге Bloomberg с состоянием 223,4 млрд долларов и 207,3 млрд долларов соответственно.