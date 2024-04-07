Словакия избрала нового президента

Словакия избрала нового президента6
- 7.04.2024, 8:36
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Политик победил с ощутимым отрывом.
В Словакии завершился второй тур президентских выборов. Победу по результату подсчета 96.1% голосов победу одержал Петер Пеллегрини – союзник действующего словацкого премьера Роберта Фицо.
Он набрал 54.3% голосов, а его оппонент, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок – 45.7%. Последний уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.
🇸🇰 Slovak presidential election 2024, preliminary results (96.1% counted)— Slovakia Elects (@SlovakiaElects) April 6, 2024
Pellegrini 54.3 (-2.4)
Korčok 45.7 (+2.4)
+/- vs. 80.1% counted pic.twitter.com/EiqeiZAC0R
Корчок заявил, что разочарован и расстроен, но уважает результат волеизъявления граждан. Он надеется, что Питер Пеллегрини как президент будет соблюдать конституцию.
«Эти выборы в Словакии не только решат, кто станет президентом республики на следующие пять лет, но и вынесут вердикт политике Роберта Фицо и его правительства за последние шесть месяцев. Если победит Иван Корчок, то ожидается, что нынешняя пророссийская политика будет уравновешена. Но если пост получит Петер Пеллегрини, это вряд ли произойдет», – заявлял корреспондент Euronews Аттила Мадьяр из Братиславы.
В конце концов реальностью стал именно второй вариант.
Кто такой Петер Пеллегрини
Пеллегрини является лидером партии «Голос – социальная демократия», которая входит в коалиционное правительство Фицо, и главой парламента Словакии.
Как и словацкий премьер, он выступает против помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Также он заявлял, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Ранее Пеллегрини называл себя «кандидатом мира» и обещал не дать «втянуть Словакию в войну».
«Словакия не должна быть просто пассивным получателем того, что диктуют Вашингтон и Брюссель», – заявлял политик.
Добавим, что его оппонент Корчок, имеющий прозападные взгляды и являющийся сторонником ЕС и НАТО, обещал сопротивляться попыткам правительства Роберта Фицо строить националистический антизападный внешнеполитический курс Словакии.