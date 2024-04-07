Украинские десантники разбили колонну дорогих танков РФ под Авдеевкой 2 7.04.2024, 8:53

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Уничтожено 16 единиц вражеской техники.

В субботу, 6 апреля, военные из 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады успешно отразили 11 атак российских оккупантов. В ходе этих боев украинские защитники уничтожили 16 единиц вражеской техники в районе Авдеевского направления.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Противник продолжает пытаться прорвать украинскую оборону, применяя артиллерийские удары, беспилотные летательные аппараты и общевойсковые подразделения.

Несмотря на напряженную ситуацию, десантники эффективно противостоят этим атакам, давая достойный отпор и сдерживают нашествие оккупантов.

Стратегия врага остается постоянной: значительное количество пехоты, штурмовые группы отправляются на боевые машины под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются беспилотные летательные аппараты разных типов.

«Лишь за прошедшие сутки Сичеславцами было отбито 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ. Мы держимся! Маневрируем и уничтожаем российских оккупантов», - отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что в течение последних нескольких дней произошла, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Используя танки, включая современную модель Т-90, и боевые машины пехоты, вражеские силы пытались осуществить наступление. Однако украинские десантники дали мощный отпор врагу.

Таким образом, большое наступление превратилось в операцию по утилизации современной российской техники. Бои были тяжелыми, ведь противник имел численное преимущество, однако бойцы ВСУ отразили нападение, сжигая значительное количество техники, включая танки Т-90, оцениваемые примерно в 4,5 миллиона долларов за единицу.

В частности, 29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП. Сечеславцы уничтожили 15 танков, включая один Т-90 и 8 боевых машин пехоты.

30 марта российские войска атаковали с 4 танками и двумя боевыми машинами пехоты. Тогда три танка были уничтожены, а также обе боевые машины пехоты.

31 марта наступать пытались 6 российских танков и 3 боевые машины пехоты, которые в результате превратились в металлолом.

Танки и боевые машины пехоты противника были уничтожены с помощью противотанковых средств и огня бронегрупп ВСУ, чьи экипажи выезжали для стрельбы на прямую наводку.

«Кто бы перед нами не стоял, какую бы тактику ни использовал, мы готовы к любому сценарию развития событий. Наши воины обучены, тренированы, а главное, мотивированы. Они знают, за что они дерутся и сделают все возможное и даже больше, чтобы защитить нашу страну», – отметили защитники Украины.