Ученые нашли уникальные гены, отвечающие за характер и смысл жизни 7.04.2024, 11:19

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Шесть из них составляют «центр управления» личностью человека.

Исследователи обнаружили шесть генов, которые играют решающую роль в формировании нашей личности, влияя на все — от эмоциональных реакций до того, как мы находим смысл жизни.

Эти гены не просто появились недавно — они были с нами на протяжении всей эволюции, присутствуя во всех организмах, от простейших одноклеточных до современных людей, пишет The Week.

Исследование, в котором приняли участие генетики и психологи со всего мира под руководством Университета Гренады, Испания, было посвящено изучению того, как наши личные качества могут влиять на активность наших генов.

Этот процесс, известный как экспрессия генов, является основополагающим для проявления черт характера и поведения. Изучив данные 459 взрослых жителей Финляндии за сорок лет, команда исследователей попыталась понять связь между экспрессией генов и такими факторами, как здоровье, благополучие и даже черты характера.

Исследователи выявили сеть из 4 000 генов, активных в определенных областях мозга, некоторые из которых ранее были связаны с чертами личности, передающимися из поколения в поколение. Они обнаружили, что эти гены организованы в модули, которые могут включаться и выключаться, позволяя людям адаптироваться к различным жизненным ситуациям и вызовам. Корал дель Валь, одна из ключевых авторов исследования, подчеркнула гибкость этих модулей, помогающих нам развиваться и адаптироваться к повседневной жизни.

Возможно, самым интригующим открытием стало то, что руководство этими адаптивными модулями сводится к «центру управления», состоящему из шести определенных генов. Этот центр управления руководит нашими реакциями на эмоции и поиском смысла жизни, играя ключевую роль в том, как мы управляем своим существованием. Открытие этих генов, которые не менялись на протяжении всей эволюции, свидетельствует об их фундаментальной роли в функционировании самой жизни. Исследование ученых не только проливает свет на давно обсуждаемую связь между разумом и телом, но и позволяет предположить, что некоторые черты характера могут буквально приводить к более здоровой и долгой жизни, а другие — наоборот.