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В столице Грузии Тбилиси прогремел мощный взрыв

  • 7.04.2024, 13:45
  • 3,514
В столице Грузии Тбилиси прогремел мощный взрыв
Фото: Илья Ратиани / Радио Свобода

Есть погибшие и раненые.

Сильный взрыв произошел в столице Грузии Тбилиси на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Телеканал утверждает, что в результате взрыва есть жертвы. Движение по улице Бочорма частично перекрыто. Клубы черного дыма можно наблюдать с прилегающих районов.

На месте уже работают пожарные-спасатели, а также сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД Грузии, два человека погибли, еще четверо получили ранения.

«По имеющейся на данном этапе информации, в Тбилиси на улице Бочорма №12 на стрельбище Battleground в результате взрыва погибли два и получили увечья четыре человека, которые группами скорой медицинской помощи доставлены в разные больницы», - говорится в заявлении.

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