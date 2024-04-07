В столице Грузии Тбилиси прогремел мощный взрыв 7.04.2024, 13:45

3,514

Фото: Илья Ратиани / Радио Свобода

Есть погибшие и раненые.

Сильный взрыв произошел в столице Грузии Тбилиси на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Телеканал утверждает, что в результате взрыва есть жертвы. Движение по улице Бочорма частично перекрыто. Клубы черного дыма можно наблюдать с прилегающих районов.

На месте уже работают пожарные-спасатели, а также сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД Грузии, два человека погибли, еще четверо получили ранения.

«По имеющейся на данном этапе информации, в Тбилиси на улице Бочорма №12 на стрельбище Battleground в результате взрыва погибли два и получили увечья четыре человека, которые группами скорой медицинской помощи доставлены в разные больницы», - говорится в заявлении.