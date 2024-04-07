закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

1
  • 7.04.2024, 15:12
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

Инициатива позволит туристам беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин выступил с инициативой по созданию совместной визовой программы со странами Юго-Восточной Азии, которые только за прошлый год приняли около 70 млн туристов, передает Bloomberg.

В последние месяцы Тависин обсуждал эту идею со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит туристам со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами, отмечает агентство.

Хотя инициатива «южно-азиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, в настоящее время у лидеров есть шанс достигнуть договоренности, поскольку те стремятся защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса», пишет Bloomberg.

Бывший президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол в комментарии для агентства указала, что такая виза «может побудить туристов, путешествующих на дальние расстояния, принять более легкое решение». По ее словам, срок действия визы необходимо будет продлить до 90 дней с обычного 30-дневного периода, чтобы сделать инициативу более привлекательной.

Страны Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года приняли около 70 млн иностранных туристов. На Таиланд и Малайзию пришлось более половины от общего числа, что принесло около $48 млрд доходов от туризма.

Администрация Сретты поставила цель привлечь 80 млн туристов к 2027 году. С момента прихода к власти около семи месяцев назад его правительство подписало соглашение об отмене виз с Китаем — крупнейшим рынком Таиланда для туристов — и предложило временные отмены виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип