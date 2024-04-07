Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма»2
- 7.04.2024, 15:57
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Фотофакт.
Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать газовые кольца, пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что явление, известное как «кольца вулканического дыма», — достаточно редкое. Они могут образовываться только в круглых жерлах вулкана, что требует спокойной атмосферы.
Технически они состоят не из дыма, а из конденсированных газов, в основном водяного пара, который вышел из магмы и вырвался из жерла вулкана.
Горячие вулканические газы вырываются из круглого жерла Этны короткими импульсами и в результате создают форму кольца.
ВВС сообщила, что причиной появления этих газовых колец стало открытие нового кратера на вершине вулкана.