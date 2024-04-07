закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP узнало план Трампа по завершению войны в Украине

26
  • 7.04.2024, 18:04
  • 9,678
WP узнало план Трампа по завершению войны в Украине

Подробности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях завершить войну России против Украины за 24 часа в случае победы на выборах. Оказалось, что его план заключается в давлении на Киев для уступок перед Москвой.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как говорится в публикации The Washington Post, знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Так, идея Трампа заключается в подталкивании Украины к передаче Крыма и Донбасса под контроль России, рассказали на условиях анонимности люди, которые обсуждали этот вопрос с Трампом и его советниками.

По словам собеседника The Washington Post, Трамп заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода», и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

Предвыборный штаб Трампа, как отметили в The Washington Post, отказался прямо отвечать на вопросы.

«Любые предположения касательно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет», - заявила представитель штаба Каролайн Ливитт.

Первые сообщения о плане Трампа по Украине были распространены еще в ноябре прошлого года на встрече в Вашингтоне между правоцентристами и делегацией Европейского совета по международным отношениям.

По словам находившихся на этой встрече людей, бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые контуры плана как уступку Украиной территориями Крыма и Донбасса, а также ограничение расширения НАТО и побуждение Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая.

Однако в разговоре с The Washington Post он сказал, что не общался с Трампом в течение 18-24 месяцев, а также отрицал, что знал что-то о плане Трампа по Украине.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип