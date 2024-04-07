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Нетаньяху заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС в Газе

  • 7.04.2024, 18:14
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Нетаньяху заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС в Газе

19 из 24 батальонов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за полгода уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов движения ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС», — приводит его слова Ynet.

Он отметил, что Израиль «полон решимости» завершить ликвидацию ХАМАС по всей территории эксклава, в частности в Рафахе на юге региона.

Власти Израиля с 7 октября 2023 года неоднократно заявляли, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Нетаньяху называл это «священной миссией».

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