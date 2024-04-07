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В Подмосковье неизвестные убили двух полицейских

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  • 7.04.2024, 18:35
  • 6,932
В Подмосковье неизвестные убили двух полицейских

Они погибли во время засады.

Два сотрудника полиции убиты во время засады на наркодилеров в Ногинском районе Подмосковья, сообщает телеграм-канал «112».

Погибшие сотрудники — помощник участкового и оперуполномоченный. Они погибли во время засады, в ходе операции преступник открыл по полицейским огонь из пистолета.

Mash уточняет, что нападение произошло на троих полицейских. В Московской области введен план «Сирена». Подозреваемые скрылись с места преступления на мотоцикле.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили нападение на полицейских.

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