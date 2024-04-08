закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вода прибывает со страшной силой»: в российском Орске — критическая ситуация

40
  • 8.04.2024, 9:59
  • 20,826
«Вода прибывает со страшной силой»: в российском Орске — критическая ситуация

Город уходит под воду.

Орск — второй по величине город в Оренбургской области РФ с населением почти 200 тысяч человек — продолжает затапливать река Урал, уровень которой в период половодья, как говорят власти, поднялся до рекордной за все время метеонаблюдений отметки. Дамбы не справились с напором воды. В затопленном городе звучат сирены и продолжается массовая эвакуация, сообщает BBC.

Более 6,8 тысячи жилых домов оказались подтопленными в 39 российских регионах, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов», — говорится в заявлении.

Но наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области.

Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в телеграме.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см», — предупреждает мэрия города.

Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, назвал ситуацию в Орске «критической».

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», — цитирует его Интерфакс.

В воскресенье вечером мэр города Василий Козупица сообщил в телеграме, что в Орске начала выходить из берегов река Елшанка.

По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

Поселок Никель в черте Орска, который затопило после прорыва второй дамбы — уже на правом берегу Урала

Из-за наводнения приостановил работу местный нефтеперерабатывающий завод — предприятие «Орскнефтеоргсинтез».

За медицинской помощью обратились 99 человек, в том числе 18 детей, сообщают местные власти.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

Больше 10 лет назад по обеим берегам Урала в Орске на некотором удалении от реки были построены насыпные дамбы. Такие дамбы насыпают из грунта и щебня. Они не давали воде приближаться к жилой застройке во время весеннего паводка.

В этом году половодье оказалось сильнее. Поэтому выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Дамбы рекордного напора воды не выдержали.

В пятницу произошел первый прорыв дамбы на левом берегу Урала и началось затопление Старого города. Там в основном коттеджная застройка, и днем в субботу огромная площадь покрылась водой коричневого цвета.

За сутки территория подтопления в Орске расширилась в несколько раз. Утром в воскресенье была объявлена эвакуация еще с трех улиц, а в затопленных микрорайонах начали отключать электричество и газ.

Правый берег после левого

Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.

Во-первых, затопило площадь Гагарина, рядом с которой находится городской автовокзал и куда через реку спасатели на спецтехнике возили эвакуированных, чтобы те дальше могли автобусами уехать к родственникам или в центры временного размещение. Эвакуационный центр пришлось перенести дальше от разливающейся реки.

Оттуда вода пошла по центральной улице Строителей и соседним улицам с многоквартирными домами. Ночью вода стали заливаться в подъезды. Люди покидали дома по колено в воде. «Ситуация в районе улицы Строителей все хуже и хуже. Отключили свет», — описывал происходящее портал Orsk.ru.

Утром на площади Гагарина уже плавали лодки, а во дворах многоэтажных домов стояла вода. Автовокзал при этом не затопило.

Во-вторых, вечером в субботу начало затапливать рабочий поселок Никель — он в черте города на том же правом берегу. Рядом с ним прорвало вторую дамбу — в МЧС подтвердили новый прорыв.

Очевидцы публиковали кадры, на которых вода быстро приближалась к их домам. На улицах стояла техника спасателей, которые проводили экстренную эвакуацию. Завыла сирена. Полицейские машины с громкоговорителями объезжали район. «Минут 15-20 — и дорогу затопит», — говорил на видео один из местных жителей.

«Произошел прорыв — сначала перетекание, а потом прорыв в районе улицы Богрисоглебского. И вода стремительно поступает в эту часть города, — рассказывал журналистам мэр Орска Василий Козупица. — Учитывая печальный опыт вчера Старого города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно».

Однако не все в поселке Никель соглашались уезжать. «У нас третий этаж — почему мы должны эвакуироваться? — говорила одна из жительниц корреспонденту Orsk.ru. — Мы запаслись питанием и водой. Мы не боимся».

«Эта ситуация повторяет 1957 год. Тогда было наводнение, и [поселок] Никель затопило. Только тогда не было дамбы. Сейчас все идет примерно по тому же сценарию. Но проспект [Никельщиков] сильно затопить не должно: вода может уйти влево, через ложбины, к озеру», — сказал изданию «Оренбург Медиа» местный житель Алексей, помогавший спасателям.

После новых завываний сирен спасатели попросили волонтеров убирать свои машины, потому что проспект Никельщиков тоже оказался в зоне затопления. «Поселок ушел под воду за вечер», — пишет издание.

На помощь оренбургским спасателям прибыли сотрудники МЧС и из других регионов России

«Вода прибывает со страшной силой»

На левом берегу Урала, с которого начался потоп в Орске, вода еще в субботу стала приближаться к району железнодорожного вокзала, а еще раньше она размыла трамвайные рельсы на Вокзальном шоссе.

«Жителям 6-го микрорайона от улицы Крайней до вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации ждут в районе магазина „Пятерочка“ по улице Крайней», — говорилось в сообщении мэрии Орска.

Местные телеграм-каналы также предупреждали: «6-й микрорайон. Вода стремительно пребывает», «6-й микрорайон прямо сейчас! Вода затопила проезжую часть улицы Крайней, идет к многоквартирным домам!», «6-й микрорайон Орска. Вода прибывает со страшной силой!»

Эвакуация из поселка Никель после прорыва второй дамбы в субботу вечером

В субботу на происходящее в Оренбуржской области обратил внимание Кремль. Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь туда. В воскресенье Куренков прилетел в Орск.

Власти не ожидают улучшения ситуации с ближайшее время. «Приток талых вод в [водохранилище] Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, — заявил в субботу вечером губернатор Оренбуржской области Денис Паслер. — Поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса — 2170 кубов в секунду сохраняются».

«Очевидно, что паводок-2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — добавил губернатор (цитаты по его телеграм-каналу).

Мэр Орска еще утром в субботу говорил, что уровень воды в Урале может снизиться только через полторы-две недели.

Утром в воскресенье смс с требованием эвакуироваться получили жители еще трех улиц Орска — Щорса, Стасова и Краматорской. Там завыли сирены — вода с площади Гагарина в ту сторону идет большим потоком, пишет Orsk.ru.

Не дожидаясь спасателей, люди сели в машины и начали эвакуацию сами. А в многоквартирных домах 6-го микрорайона утром отключили свет и газ.

Что касается воды, то власти просят пить только бутилированную или фильтрованную — накануне несколько человек отравились и жаловались врачам.

Написать комментарий 40

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип