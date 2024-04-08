Во Владивостоке горело уникальное российское судно «Екатерина Великая»11
- 8.04.2024, 8:53
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Есть информация о погибших.
Во Владивостоке 7 апреля горело российское судно «Катерина Великая». Оно является единственным в мире судном снабжения ледового класса.
Возгорание случилось во время нахождения «Катерины Великой» на техобслуживании на судоремонтном заводе.
По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб.
Этот корабль, который может доставлять грузы в арктических широтах, сошел с верфи «Звезда» в городе Большой Камень (Приморский край РФ) три года назад. Он был построен для «Роснефти».