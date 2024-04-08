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Войти в рабочий ритм: названы пять продуктов, дарящих бодрость

  • 8.04.2024, 10:11
  • 2,516
Войти в рабочий ритм: названы пять продуктов, дарящих бодрость

Они помогут легко и вкусно настроиться на продуктивную деятельность после отдыха.

Выходные вновь сменились рабочими буднями, но организм ещё не успел адаптироваться к рабочему режиму. Поддержать его и зарядиться бодростью помогут самые простые продукты — они дают нам энергию и стимулируют мозговую деятельность, пишет Incnews.

Какао

Этот вкусный напиток улучшает концентрацию внимания, тонизирует и поднимает настроение, поскольку в нём содержится кофеин и теобромин, оказывающие мягкое бодрящее действие. Эндорфины, вырабатывающиеся при употреблении какао бобов помогут выполнять повседневные задачи быстро и с удовольствием.

Вода

Обычная вода, как ни странно, может помочь начать рабочий день на позитивной ноте. Часто именно обезвоживание вызывает слабость и апатию. Поэтому выпитый натощак стакан воды, да и периодическое восполнение водного баланса в течение дня (достаточно иметь на рабочем столе маленькую бутылку чистой воды и пить по мере надобности) — то, что нужно для сохранения активности.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины и всевозможные напитки с их добавлением тоже способствуют заряду бодрости. В этих фруктах много витамина С, который препятствует воспалительным процессам в организме, а значит, простуда не собьёт вас с толку и не отнимет силы. К тому же, сладость и свежесть цитрусовых всегда дарит хорошее настроение.

Грецкие орехи

Они активируют работу мозга, помогая ему «пробудиться» после длительного праздничного релакса. Благодаря содержанию растительных жиров, несколько грецких орешков в день обеспечат вам длительный запас энергии и надолго утолят голод.

Шпинат

В этом виде зелени много железа, недостаток которого проявляется усталостью, мышечной слабостью, сонливостью. Добавляя шпинат в овощной салат или омлет, вы сделаете приём пищи не только более витаминизированным, но и более насыщенным энегетически.

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