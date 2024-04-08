Украинские десантники уничтожили склад оккупантов с боеприпасами и минами 8.04.2024, 12:01

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Эффектная детонация попала на видео.

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона уничтожили российские боеприпасы и мины возле Клещиевки Бахмутского района Донецкой области.

Операцию провела 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ. Ролик опубликовал YouTube-канал 80 ОДШБр.

Дрон десантников зафиксировал, как оккупанты на «Буханке» остановились в лесопосадке и выгрузили на кучу мины и БК. Этот импровизированный склад «прожил» не долго – операторы ударных FPV-дронов нанесли прицельный удар. Эффектную детонацию снимал другой украинский БПЛА, который выполнял функцию разведчика.

В 80 ОДШБр отметили, что эта атака осложнит врагу проведение дальнейших действий.