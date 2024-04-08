Вода перелилась через дамбу: российские власти начали эвакуацию из еще одного города 8.04.2024, 12:40

Уровень воды в Оренбургской области приближается к критической отметке.

Из-за прорыва защитной дамбы в городе Новотроицк Оренбургской области РФ началась эвакуация жителей в пункты временного размещения. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

Мэр города Денис Меньшиков отметил, что эвакуируют жителей улицы Севастопольской. Судя по картам, она граничит с озером Теплым. Глава города добавил, что уровень воды вырос до 841 сантиметров.

По данным регионального гидрометцентра, в понедельник, 8 апреля, в 8:00 по местному времени уровень воды в реке Урал, которая проходит через Орск и Новотроицк, вырос на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров. Опасной в этом районе считается отметка 930 сантиметров.

Утром мэр Орска Василий Козупица сообщил, что в городе из берегов выходит еще одна река — Елшанка выходит из берегов. Козупица призвал местных жителей эвакуироваться в безопасное место. Подготовлены автобусы для эвакуации и временные пункты размещения.

Уровень воды в Оренбурге, по прогнозу специалистов, превысит опасное значение, сказал мэр Сергей Салмин и призвал жителей срочно эвакуироваться. Максимальный приход паводка в город ожидается 10 апреля, заявил Салмин. По его словам, власти рассчитывают, что после 20 апреля ситуация начнет стабилизироваться.

Из зоны затопления вывезены более шести тысяч человек, среди которых 1478 детей. Больше тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками. Ее возглавит глава МЧС Александр Куренков.