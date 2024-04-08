Лукашенко заговорил о войсках НАТО в Беларуси 26 8.04.2024, 13:41

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И заявил, что это план оппозиции.

Сегодня Лукашенко назначил экс-главу Мининформа Владимира Перцова заместителем главы своей администрации.

Диктатор тут же начал пугать его планами оппозиции «захватить кусочек земли и попросить НАТО ввести войска».

«Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же — власть», — приводит слова Лукашенко БелТА.