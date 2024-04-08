Мэр российского Оренбурга призвал уезжать из города прямо сейчас 19 8.04.2024, 13:51

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Уровень воды достиг критической отметки.

Уровень воды в российском Оренбурге превысил опасное значение. Мэр города Сергей Салмин призвал россиян покинуть город.

«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — написал он.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, из-за резкого таяния снега и повышения уровня воды в реке Урале и Ириклинском водохранилище в Оренбургской области прорвало дамбу, началась эвакуация.

Как сообщала мэрия Оренбурга этим утром, в городе подтопило 1 535 домов и 2 015 приусадебных участков.