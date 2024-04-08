Появились подробности пожара на российском ракетном корабле «Серпухов» 1 8.04.2024, 16:57

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По данным СМИ, это была операция ГУР.

В российской Калининградской области 7 апреля горел ракетный корабль «Серпухов». Он получил серьезные повреждения и проведет значительный период времени на ремонте.

Инцидент OBOZ.UA подтвердил источник в разведке. Пожар произошел, когда судно находилось на военно-морской базе агрессора «Балтийск».

Пожар был внутри корабля. По данным собеседника издания, это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Серпухов» – российский малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 «Буян-М» (является пятым кораблем серии).

Добавим: в начале апреля российский МРК «Серпухов» как раз отмечал свое девятилетие. Он был был спущен на воду 7 (по некоторым данным, 3) апреля 2015 года на Зеленодольском судостроительном заводе.

Его длина 74 метра, ширина 11, а высота 6,6 метра. Сначала «Серпухов» был приписан к Черноморскому флоту РФ, но в дальнейшем под номером 563 вошел в состав Балтийского флота страны-террориста.