закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились подробности пожара на российском ракетном корабле «Серпухов»

1
  • 8.04.2024, 16:57
  • 1,774
Появились подробности пожара на российском ракетном корабле «Серпухов»

По данным СМИ, это была операция ГУР.

В российской Калининградской области 7 апреля  горел ракетный корабль «Серпухов». Он получил серьезные повреждения и проведет значительный период времени на ремонте.

Инцидент OBOZ.UA подтвердил источник в разведке. Пожар произошел, когда судно находилось на военно-морской базе агрессора «Балтийск».

Пожар был внутри корабля. По данным собеседника издания, это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Серпухов» – российский малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 «Буян-М» (является пятым кораблем серии).

Добавим: в начале апреля российский МРК «Серпухов» как раз отмечал свое девятилетие. Он был был спущен на воду 7 (по некоторым данным, 3) апреля 2015 года на Зеленодольском судостроительном заводе.

Его длина 74 метра, ширина 11, а высота 6,6 метра. Сначала «Серпухов» был приписан к Черноморскому флоту РФ, но в дальнейшем под номером 563 вошел в состав Балтийского флота страны-террориста.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип