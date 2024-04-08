Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет 1 8.04.2024, 17:42

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Эксперты проанализировали 178 различных моделей от 32 мировых марок.

Профильные аналитические агентства регулярно составляют рейтинги надежности автомобилей. На этот раз они проанализировали рынок и опубликовали список самых не проблемных компактных кроссоверов.

В настоящее время этот сегмент автомобильного рынка является одним из самых востребованных и активно развивающихся. Именно поэтому британское издание WhatCar провело его исследование. В его рамках было проанализировано 178 различных моделей кроссоверов от 32 мировых марок.

Эксперты опросили 21 730 владельцев кроссоверов возрастом до 5 лет. Их интересовали основные поломки, с которыми те столкнулись за последние два года. Все неисправности разделили на категории, среди которых: кузов, двигатель, электроника мотора, топливная система, выхлопная система, аккумулятор, кондиционер, рулевое управление, подвеска, коробка передач, мультимедийная система, электрика и отделка.

На основании полученных данных был составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов. В скобках указан процент надежности:

Suzuki Ignis (с 2016 года) — 99,4%;

Mazda CX-3 (2016-2023 годов) — 98,3%;

Hyundai Kona (2017-2023 годов) — 98,2%;

Audi Q2 (с 2016 года) — 98,1%;

Toyota Yaris Cross (с 2021 года) — 98%;

Mini Countryman (2017-2023 годов) — 97,7%;

Honda HR-V (2015-2022 годов) — 97,4%;

Volkswagen T-Cross (с 2019 года) — 96,9%;

Suzuki Vitara (с 2015 года) — 96,7%;

Opel Mokka X (2016-2019 годов) — 96,3%.