закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет

1
  • 8.04.2024, 17:42
  • 5,254
Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет

Эксперты проанализировали 178 различных моделей от 32 мировых марок.

Профильные аналитические агентства регулярно составляют рейтинги надежности автомобилей. На этот раз они проанализировали рынок и опубликовали список самых не проблемных компактных кроссоверов.

В настоящее время этот сегмент автомобильного рынка является одним из самых востребованных и активно развивающихся. Именно поэтому британское издание WhatCar провело его исследование. В его рамках было проанализировано 178 различных моделей кроссоверов от 32 мировых марок.

Эксперты опросили 21 730 владельцев кроссоверов возрастом до 5 лет. Их интересовали основные поломки, с которыми те столкнулись за последние два года. Все неисправности разделили на категории, среди которых: кузов, двигатель, электроника мотора, топливная система, выхлопная система, аккумулятор, кондиционер, рулевое управление, подвеска, коробка передач, мультимедийная система, электрика и отделка.

На основании полученных данных был составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов. В скобках указан процент надежности:

Suzuki Ignis (с 2016 года) — 99,4%;

Mazda CX-3 (2016-2023 годов) — 98,3%;

Hyundai Kona (2017-2023 годов) — 98,2%;

Audi Q2 (с 2016 года) — 98,1%;

Toyota Yaris Cross (с 2021 года) — 98%;

Mini Countryman (2017-2023 годов) — 97,7%;

Honda HR-V (2015-2022 годов) — 97,4%;

Volkswagen T-Cross (с 2019 года) — 96,9%;

Suzuki Vitara (с 2015 года) — 96,7%;

Opel Mokka X (2016-2019 годов) — 96,3%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип