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Крупнейший производитель передовых чипов получит от США $12 млрд

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  • 8.04.2024, 21:49
  • 3,420
Крупнейший производитель передовых чипов получит от США $12 млрд

Тайваньская компания планирует построить третий завод в штате Аризона.

США планируют выделить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 6,6 млрд долларов грантов и до 5 млрд долларов ссуд для строительства еще одного завода в штате Аризона. TSMC является ключевым поставщиком чипов для таких компаний, как Apple Inc. и Nvidia Corp. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

TSMC построит третий завод в Финиксе, добавив его к двум уже имеющимся в штате, которые начнут производство в 2025 и 2028 годах.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что 2-нанометровые чипы, которые будут производиться на заводе, являются критическими для новых технологий, включая искусственный интеллект и военные нужды.

«Впервые в истории мы будем производить самые современные полупроводниковые чипы в больших масштабах здесь, в Соединенных Штатах Америки, кстати, с американскими работниками. TSMC планирует впервые изготовить 2-нанометровые чипы на Тайване в 2025 году», - отметила чиновница.

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