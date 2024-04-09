Тайна Винделевского клада: ученые раскрыли истинное предназначение золотых украшений 9.04.2024, 9:53

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Фото: The National Museum

Найдена связь с широкой европейской сетью элитарных обществ.

В 2020 году в Винделеве, Дания, поисковик с металлоискателем сделал удивительное открытие: огромный клад золотых артефактов, датируемый Периодом миграции, временем, предшествовавшим эпохе викингов, во время германского железного века. Недавнее исследование раскрывает связи Винделева с широкой европейской сетью элитарных обществ, пишет HeritageDaily.

Фото: The National Museum

Этот клад включает 23 золотых предмета, такие как 13 изящно изготовленных золотых брактеатов V века нашей эры, тонко детализированную золотую фурнитуру, возможно, от меча или ножа, и четыре римских медальона, датированных IV веком нашей эры, которые были закреплены на чем-то другом.

Особенно интригует то, что среди этих находок — самый большой из когда-либо раскопанных брактеатов, украшенный рунической надписью, что является древнейшим известным упоминанием об Одине, важной фигуре в скандинавской мифологии.

Фото: The National Museum

Внимательно изучая римские медальоны, исследователи выдвигают интересную теорию: эти артефакты могли быть богатым выкупом за невесту или щедрыми подарками в кругу европейской элиты.

Хелле Хорнес, одна из авторов исследования, отметила: «Мы не ожидали, что найдем доказательства существования центра власти в Винделеве в этот период. Поэтому довольно странно встретить предметы, которые не только отражают местное влияние, но и указывают на связи со всей Европой. Эта находка действительно выводит Винделев на европейскую арену и относит его владельца к высшим эшелонам европейского общества».

Исторически такие золотые медальоны императорский дом дарил выдающимся римским деятелям, таким как сенаторы и генералы. Однако их присутствие в Винделеве, далеко от сердца Римской империи, указывает на то, что кто-то, кто жил здесь, имел значительный вес, как на местном, так и на международном уровне.

Интересно, что на этих медальонах изображены четыре разных римских императора IV века нашей эры, и, вероятно, их носили женщины как подвески. Это наводит на мысль, что эти сокровища неоднократно переходили из рук в руки, прежде чем в конце концов оказались в общине Винделева.

Такие открытия не только обогащают наши знания о прошлом, но и способствуют дальнейшему изучению и исследованию древних цивилизаций, предлагая понимание человеческой культуры и общества, которые продолжают восхищать нас и сегодня.