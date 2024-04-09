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Сразу в четырех областях Беларуси пройдут тактические учения с боевой стрельбой

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  • 9.04.2024, 10:06
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Сразу в четырех областях Беларуси пройдут тактические учения с боевой стрельбой

Начинаются уже сегодня.

В Беларуси стартуют бригадные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает Минобороны.

Начинаются учения 9 апреля и завершатся 11 апреля.

Пройдут на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях в рамках комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей белорусских вооруженных сил.

В ходе учений подразделения отработают оборонительные действия, в частности, отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, а также нанесение огневого уничтожения передовым отрядом противника и огневую поддержку защищаемых войск.

Это ключевой этап проверки боеготовности.

«По результатам проверки подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки», — говорится в сообщении Минобороны.

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