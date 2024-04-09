Сразу в четырех областях Беларуси пройдут тактические учения с боевой стрельбой

Сразу в четырех областях Беларуси пройдут тактические учения с боевой стрельбой1
- 9.04.2024, 10:06
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Начинаются уже сегодня.
В Беларуси стартуют бригадные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает Минобороны.
Начинаются учения 9 апреля и завершатся 11 апреля.
Пройдут на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях в рамках комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей белорусских вооруженных сил.
В ходе учений подразделения отработают оборонительные действия, в частности, отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, а также нанесение огневого уничтожения передовым отрядом противника и огневую поддержку защищаемых войск.
Это ключевой этап проверки боеготовности.
«По результатам проверки подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки», — говорится в сообщении Минобороны.