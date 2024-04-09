закрыть
9 апреля 2024, вторник, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Прогулки с собакой укрепляют психику

2
  • 9.04.2024, 11:54
Ученые: Прогулки с собакой укрепляют психику

Особенно утренние.

Ученые из Венского медицинского университета обнаружили, что прогулка с собакой может поспособствовать укреплению психического здоровья и предотвратить депрессию у владельца. Для достижения такого положительного эффекта выходить на улицу с питомцем нужно по утрам. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 26 тысяч медсестер из США. Все испытуемые были владельцами одной или нескольких собак. Ученые собрали информацию о психическом здоровье добровольцев и попросили их рассказать, в какое время суток они обычно выгуливают своих домашних животных.

Исследователи обнаружили, что прогулки с собакой утром коррелировали с меньшей вероятностью развития депрессии. Также у испытуемых, рано выходящих на улицу с питомцем, значительно улучшалось настроение. При этом прогулки днем и вечером не оказывали аналогичного положительного эффекта.

Ученые предположили, что укрепление психического здоровья при утренних прогулках с собакой обусловлено нормализацией человеческих биоритмов — циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид