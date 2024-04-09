Politico: Провал Путина создал новую проблему в России 9.04.2024, 12:55

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Она бьет даже по коренным народам РФ.

Неспособность Путина остановить смертоносный теракт, совершенный таджикскими боевиками «ИГИЛ» в Москве, имела сокрушительные последствия для мигрантов и этнических меньшинств России.

Пока Кремль пытается возложить вину за теракт на Украину, США и Великобританию, внутри страны он нашел более уязвимых «козлов отпущения», усилив репрессии против мигрантов, выходцев из Средней Азии и россиян неславянского происхождения.

Об этом пишет издание Politico.

Однако страдают даже граждане России из азиатских этнических меньшинств, включаю якутов, бурятов и тувинцев.

В качестве примера обострения тенденции организация «Азиаты России» сообщила, что женщина из Якутии подверглась в московском метро преследованиям со стороны русских националистов. Они кричали: «Россия — для русских. Москва — для москвичей».

Якутия является крупнейшей республикой страны. Россиянка Екатерина рассказала, что мужчина ехал и остановился на светофоре, когда россиянин ударил ногой в дверь его машины.

После того как водитель опустил стекло, россиянин распылил ему в лицо перцовый баллончик, что привело к драке.

Россиянин, одетый в националистическую одежду (бомбер и ботинки Doc Martens) ушел только после того, как Екатерина пригрозила вызвать полицию.

«Волна ксенофобии после теракта очень ощутима для коренных народов», — сказала Politico вице-президент фонда «Свободная Бурятия» Виктория Маладаева.

Ненависть усилила стресс и беспокойство среди неславянских общин в России.

«Тревога и страх преобладают. У людей нет понимания, что теперь делать и является ли это сейчас реальной угрозой или, может быть, эта волна пройдет», — сказала Марина Обмолова, психолог и директор благотворительной организации для пострадавших от насилия небелых женщин.

Но не только мигранты ощущают на своей шее ледяное дыхание Кремля. Под «коренными народами» Маладаева подразумевает многочисленные неславянские группы, которые живут на территории России уже тысячи лет.

«Люди боятся выходить из дома, ездят на такси, некоторые отменили всю работу на ближайшую неделю и сидят дома, другие держат телефон всегда под рукой», — сказала она.

По словам Маладаевой, люди получают угрозы в Интернете и призывы «вернуться домой». Некоторые россияне азиатского происхождения, а также коренные жители России сейчас рассматривают возможность миграции в Среднюю Азию, согласно сообщениям, полученным фондом от своих подписчиков.

Путин, как всегда, дистанцировался от этой дискуссии, чтобы сохранить имидж умеренного президента, представляющего все 195 этнических групп России.

Но в действительности преследование мигрантов, большинство из которых приезжают в Россию из стран Центральной Азии, координируется сверху. Генеральный прокурор России Игорь Краснов 26 марта бездоказательно доложил Путину, что число преступлений, совершенных мигрантами в России, в 2023 году увеличилось на 75%.

Это заявление, резко противоречащее данным Министерства внутренних дел России, является иллюстрацией кампании против мигрантов, развернутой правоохранительными органами после теракта в «Крокус».

Согласно ежегодной статистике МВД, в 2023 году число иностранцев, совершивших преступления, сократилось на 9%, а число иностранных преступников из стран бывшего СССР и СНГ — на 7%. Власти стран Центральной Азии (Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана), традиционно являющихся странами происхождения многих мигрантов в России, выступили с заявлениями, в которых рекомендовали своим гражданам не участвовать в массовых мероприятиях в России и оставаться дома.