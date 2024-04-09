Наследие Рогозина 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

9.04.2024, 13:31

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Роскосмосу точно каюк.

Первая ракета-носитель, разработанная в России в постсоветскую эпоху, «Ангара-А5» сегодня так и не взлетела с космодрома Восточный. Произошел сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока, автоматика остановила запуск. Его перенесли на 24 часа.

Если кто-то надеялся, что «Ангару-А5» запустят с первого раза, — то он законченный оптимист. Кажется, что даже сам Роскосмос не верил в успех мероприятия — почти нулевой хайп вокруг такого эпохального для космонавтики события.

Но учитывая последние «достижения» РФ в космосе, успехом можно считать уже тот факт, что автоматика не дала ракете взорваться до запуска. Если «Ангара-А5» так и не поднимется в воздух, то Роскосмосу точно каюк.

Госкорпорацию и так сотрясают коррупционные скандалы, но в случае неудачи головы могут полететь даже у топ-чиновников.

Телеграм-канал «Русский декаданс»