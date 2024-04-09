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Белорус привез бананы c 76 кг кокаина на овощебазу в Калининграде

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  • 9.04.2024, 15:15
  • 5,754
Белорус привез бананы c 76 кг кокаина на овощебазу в Калининграде

И спокойно уехал в сторону польской границы.

Сотрудники овощебазы в российском Калининграде очень удивились, когда в партии колумбийских бананов нашли 76 кг кокаина в спрессованных брикетах.

Груз, который следовал по маршруту Германия — Литва — Калининград, на овощебазу привез 44-летний белорус Николай М.. Он проследил за выгрузкой товара, а затем спокойно уехал в сторону Польши на своем «Мерседесе», сообщает Mash.

Силовики изъяли наркотики. Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве, сбыте и пересылке наркотиков, а также о несостоявшемся акте наркоторговли. Если курьера найдут, ему грозит пожизненное.

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