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Под Минском задержали две группы нелегалов

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  • 9.04.2024, 15:59
  • 2,972
Под Минском задержали две группы нелегалов

В Колодищах и Большом Стиклеве.

Группы мигрантов, нелегально попавших в Беларусь, обнаружили милиционеры в Колодищах и Большом Стиклеве под Минском, пишет euroradio.fm.

В частных домах проживали 29 иностранцев. Это граждане Афганистана, Йемена и Сирии. В нашу страну они попали наземным транспортом из России, далее планировали двигаться в страны Евросоюза. Белорусских виз у мигрантов не было.

Милиция сообщает, что задержанных привлекли к административной ответственности. Принято решение выслать их из Беларуси.

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