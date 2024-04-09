Мародеры разграбляют затопленный российский Орск 6 9.04.2024, 15:49

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Ситуацией решили воспользоваться и мошенники.

Полиция в РФ предупредила о мошенниках, которые наживаются на пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Местные жители сообщают о случаях мародерства. Об этом информирует Meduza.

Отмечается, что в регионе участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения.

«Сейчас активизировались мошенники, которые размещают в интернете информацию о счетах граждан, которые якобы пострадали от паводка, и просят перевести туда средства», - сказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Алексей Овсянников.

Он призвал жителей региона быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.

Издание напоминает, что ранее жители города рассказали, что не могут выехать из подтопленных районов из-за мародеров.

«Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас нагло растаскивают. «Красное и Белое» обокрали, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома», - рассказала жительница 6-го микрорайона Орска.