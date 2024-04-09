закрыть
9 апреля 2024, вторник, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мародеры разграбляют затопленный российский Орск

6
  • 9.04.2024, 15:49
  • 6,206
Мародеры разграбляют затопленный российский Орск

Ситуацией решили воспользоваться и мошенники.

Полиция в РФ предупредила о мошенниках, которые наживаются на пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Местные жители сообщают о случаях мародерства. Об этом информирует Meduza.

Отмечается, что в регионе участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения.

«Сейчас активизировались мошенники, которые размещают в интернете информацию о счетах граждан, которые якобы пострадали от паводка, и просят перевести туда средства», - сказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Алексей Овсянников.

Он призвал жителей региона быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.

Издание напоминает, что ранее жители города рассказали, что не могут выехать из подтопленных районов из-за мародеров.

«Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас нагло растаскивают. «Красное и Белое» обокрали, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома», - рассказала жительница 6-го микрорайона Орска.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид