Мародеры разграбляют затопленный российский Орск

Мародеры разграбляют затопленный российский Орск6
- 9.04.2024, 15:49
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Ситуацией решили воспользоваться и мошенники.
Полиция в РФ предупредила о мошенниках, которые наживаются на пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Местные жители сообщают о случаях мародерства. Об этом информирует Meduza.
Отмечается, что в регионе участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения.
«Сейчас активизировались мошенники, которые размещают в интернете информацию о счетах граждан, которые якобы пострадали от паводка, и просят перевести туда средства», - сказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Алексей Овсянников.
Он призвал жителей региона быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.
Издание напоминает, что ранее жители города рассказали, что не могут выехать из подтопленных районов из-за мародеров.
«Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас нагло растаскивают. «Красное и Белое» обокрали, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома», - рассказала жительница 6-го микрорайона Орска.