Путин отказался ехать в затопленные регионы 6 9.04.2024, 17:46

5,672

Фото: Getty Images

Об этом заявил Песков.

Путин пока не собирается приезжать в затопленный Орск и пострадавшие от наводнения районы, сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он при этом добавил, что «Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме».

Журналисты также задали Пескову вопрос, как в Кремле оценивают тон общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска во время встречи, на которой чиновник в приказном тоне потребовал от горожан убрать телефоны.

«Да, мы видели. Еще раз повторяю, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — приводит «РИА Новости» ответ пресс-секретаря Путина.