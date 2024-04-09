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Путин отказался ехать в затопленные регионы

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  • 9.04.2024, 17:46
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Путин отказался ехать в затопленные регионы
Фото: Getty Images

Об этом заявил Песков.

Путин пока не собирается приезжать в затопленный Орск и пострадавшие от наводнения районы, сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он при этом добавил, что «Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме». 

Журналисты также задали Пескову вопрос, как в Кремле оценивают тон общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска во время встречи, на которой чиновник в приказном тоне потребовал от горожан убрать телефоны.

«Да, мы видели. Еще раз повторяю, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — приводит «РИА Новости» ответ пресс-секретаря Путина.

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