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Главы МИД Британии и Франции предложили воссоздать Антанту времен Первой мировой войны

  • 9.04.2024, 18:10
Главы МИД Британии и Франции предложили воссоздать Антанту времен Первой мировой войны
Дэвид Кэмерон
Фото: AFP

Чтобы дать отпор Путину.

Министры иностранных дел Великобритании и Франции, Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне, отметили 120-летие подписания договора Согласия (Entente) между их странами призывом к другим государствам оставить в стороне противоречия и присоединиться к ним в борьбе с глобальными проблемами. В их числе министры назвали «захватническую войну Путина» против Украины, в которой необходимо «обеспечить победу над Россией».

Англо-французский союз l’Entente cordiale («Сердечное согласие») был оформлен в 1904 г. Впоследствии с участием России была создана «Тройственная Антанта», или просто Антанта – в качестве противовеса «Тройственному союзу» Германии, Австро-Венгрии и Италии. Противостояние двух союзов продолжилось во время Первой мировой войны. После захвата власти в России большевиками Антанта, уже в лице Франции и Великобритании, поддержала противостоящие им правительства в Украине, Финляндии, Сибири, Центральной Азии и Закавказье и затем помогала Белому движению.

При подписании договора «Сердечного согласия» Великобритания и Франция смогли найти компромисс в спорных вопросах, пообещав, как выразилась 120 лет назад одна газета, обеспечить «непременное единство своих интересов и желаний», напоминают Кэмерон и Сежурне в колонке в The Telegraph. Это единство их страны демонстрировали в двух мировых войнах, в сфере экономического сотрудничества, став соосновательницами НАТО и двумя ядерными державами в Европе, а уже в ходе войны в Украине – предоставив ей дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. В марте 2024 г. первые украинские пилоты закончили курс подготовки в британских ВВС, чтобы продолжить его во французских и затем летать на истребителях F-16 в Украине, отмечается в статье.

Министры пишут:

«Мы вместе совершенно четко заявляем: Украина должна победить в этой войне. Если она проиграет, проиграем мы все. Издержки от неспособности сейчас поддержать Украину будут гораздо выше, чем расходы на то, чтобы дать отпор Путину».

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на организованной им в Париже конференции по военной помощи Киеву первым из представителей стран НАТО не исключил отправки солдат в Украину. Позднее он сформулировал критерии такой операции: на встрече с руководителями французских партий Макрон сказал, что может отправить войска, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

А начальник штаба обороны и командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Энтони Радакин, как писала The Times, активно помогал Украине разрабатывать боевые планы, в том числе удары по кораблям Черноморского флота РФ.

«Как и обсуждалось на февральской конференции в Париже, нужно сделать больше, чтобы обеспечить победу над Россией, – пишут британский и французский министры. – Мир смотрит – и осудит нас в случае неудачи».

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