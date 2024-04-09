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В Оренбургской области РФ под угрозой затопления оказалась федеральная трасса «Урал»

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  • 9.04.2024, 19:30
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В Оренбургской области РФ под угрозой затопления оказалась федеральная трасса «Урал»

Обочины засыпали скальным грунтом.

Паводковые воды подошли к участку федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, чтобы не допустить перелива воды, обочины засыпали скальным грунтом. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя во «ВКонтакте». Речь идет о 118-м километре трассы на участке Оренбург — Орск.

«Для того чтобы не допустить перелива воды через проезжую часть, ГУП «Оренбургремдорстрой» оперативно произвели отсыпку обочин скальным грунтом», — говорится в сообщении. Протяженность обработанного участка составила 250 м.

Кроме того, на трассе зафиксировали еще два опасных участка, где может быть перелив паводковых вод. Если вода поднимется и к ним, то на этих участках тоже засыпят обочины, отметили в ведомстве.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. Под водой оказались несколько мостов в Оренбургской области.

Максимум дамбы был рассчитан на уровень реки Урал 5,5 м, однако уже 6 апреля уровень воды в реке превысил 9,5 м.

Всего в Оренбургской области из-за паводков затопило более 10 тыс. жилых домов. В регионе ввели режим ЧС.

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