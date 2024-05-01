Тбилиси восстал: в столице Грузии начались жесткие стычки протестующих с полицией 1.05.2024, 7:38

Фото: REUTERS - Irakli Gedenidze

В ход пошли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Сотрудники полиции в Тбилиси применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона протестующих против закона об «иностранных агентах», пишет Paper Kartuli.

Полиция начала массовые задержания на площади Руставели у здания парламента, где протестующие заблокировали один из входов. На кадрах, которые публикует издание, видно, как полицейские бьют дубинками участников митинга, применяют слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации.

«Для восстановления правосудия МВД использовало специальные меры, установленные законом. Демонстранты словесно и физически противостояли правоохранительным органам. Еще раз призываем политических лидеров, организаторов и участников митинга не нарушать нормы, установленные законом о собраниях», — сообщает МВД Грузии.

Как отмечает NewsGeorgia, более 20 человек обратились к врачам скорой помощи. Пострадавшие жалуются на резь в глазах и удушье. ТАСС уточняет, что силовики начали освобождать от митингующих проспект Руставели перед парламентом в Тбилиси.

В Грузии уже несколько раз вспыхивали массовые протесты против нового закона об «иностранных агентах». Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». Впервые инициативу внесли в парламент весной 2023 года, однако затем отозвали из-за массовых протестов. В новой версии не изменилось ничего, кроме формулировки: вместо «агента иностранного влияния» в документе используется термин «проводящая интересы иностранной силы организация».

Противники законопроекта сравнивают его с аналогичным российским законом об «иноагентах», который Кремль использует для подавления инакомыслия и преследования независимых НКО и СМИ.