«Бавария» расписала яркую ничью с «Реалом» 2 1.05.2024, 7:59

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Фото: sovsport.ru

Неожиданный результат первого полуфинала Лиги чемпионов.

Мюнхенская «Бавария» свела вничью домашний матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 против мадридского «Реала».

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Лига чемпионов, 1/2 финала, первые матчи

«Бавария» – «Реал» – 2:2

Голы: Сане, 53, Кейн, 57 (пенальти) – Винисиус, 24, 83 (пенальти)

Со стартовым свистком мюнхенцы полетели вперед. Первый момент хозяева упустили уже на первой минуте – Сане из пределов штрафной не переиграл Лунина после передачи Кейна в касание. Вскоре форвард пробил в руки украинцу, а Сане и Мусиале не хватило точности.

Впрочем, «сливочные» выдержали давление «Баварии» и к середине тайма отодвинули ход событий подальше от собственных ворот. А на 24-й минуте «Реал» неожиданно повел в счете. Дирижер мадридцев Кроос одной передачей разрезал оборону и вывел Винисиуса на свидание с Нойером – бразилец был точным.

Теперь Королевский клуб выглядел привлекательнее в атаках. Впрочем, к новым реальным возможностям забить дело до перерыва пришло. «Бавария» пришла в себя еще в первой половине. Запомнились мюнхенцы в эти минуты разве что неточным ударом Кейна со штрафного.

Зато на старте второй 45-минутки хозяева выдали ударный отрезок. За четыре минуты «Бавария» сумела полностью перевернуть игру. Сначала Сане сместился с правого фланга ближе к центру и из пределов штрафной мощно пробил в ближний угол – Лунин оказался бессильным. А едва ли не в следующей атаке Васкес сбил Мусиалу, а Кейн уверенно исполнил одиннадцатиметровый.

Мюнхенцы продолжили владеть инициативой и после двух голов. Вот Кейн с рикошетом отправил мяч мимо штанги после разворота в пределах штрафной. Далее Лунин взял удар Дайера головой после углового. Но постепенно «Реал» по сценарию первого тайма взял контроль над игрой.

Момент для Винисиуса организовал Модрич, после передачи которого бразилец выскочил на свидание с Нойером. В этот раз опытный голкипер парировал удар нападающего. Но несколько минут спустя Родриго в борьбе с Кимом заработал пенальти, а Винисиус хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый!

В конце концов цифры на табло больше не изменились. Итак, обладателя путевки в финал Лиги чемпионов немецкий и испанский гранды определят в Мадриде. Ответный матч состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».