Протестующие в Тбилиси заставили полицию отступить и заблокировали базу управления спецназа 5 1.05.2024, 8:52

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Возле базы возводят баррикады.

В центре столицы Грузии Тбилиси участники акции протеста против закона об «иностранных агентах», которых в эту ночь не смогли разогнать силовики, стали обустраивать железные конструкции возле входа к базе Управления спецназа и обустроили возле входа.

Об этом сообщают «Новости Грузии» и местный оппозиционный телеканал Pirveli.

Такие конструкции около входа в здание, вероятно, должны ограничить передвижение спецназа.

В СМИ были обнародованы кадры таких «блокирующих» конструкций.

Перед тем в ночь на 1 мая ситуация в районе здания парламентом, где продолжается многотысячная акция протеста, несколько раз обострялась.

После нескольких попыток разогнать митинг спецназ покинул площадь Руставели, а сами митингующие перешли под здание парламента, чтобы продолжить акцию протеста. Уточняется, что силы полиции отвели на улицу Чичинадзе и площадь Свободы - под аплодисменты протестующих.

Этой ночью против демонстрантов правоохранители, в частности, применяли слезоточивый газ и водометы, а также перечные баллончики. Все происходило на фоне потасовок, были задержания и пострадавшие, включая политиков и представителей СМИ.