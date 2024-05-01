закрыть
1 мая 2024, среда, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенат США одобрил запрет на импорт российского урана

2
  • 1.05.2024, 9:33
Сенат США одобрил запрет на импорт российского урана
иллюстративное фото: naviny.by

Документ передали на подпись Байдену.

В Сенате Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовали за принятие законопроекта о запрещении импорта обогащенного урана из России. После этого соответствующий документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничительные действия на импорт российского урана направлены на поддержку усилий в США о блокировании поставок Кремлем топлива для реакторов.

Закон о запрете импорта российского урана вводит запрет импорта из США через 90 дней после вступления в силу. В инициативе содержится разрешение на временные освобождения от ограничений до января 2028 года.

Чтобы инициатива стала законом, Байден должен подписать этот документ.

Российский уран в США

Как свидетельствуют данные Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива для американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов. Таким образом, это делает Москву иностранным поставщиком №1 в США.

Отмечается, что соответствующие продажи приносят РФ около 1 миллиарда долларов в год. Вместе с тем, ожидается, что замена этих поставок может стать проблемой и рискует поднять стоимость обогащенного урана примерно на 20%.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох