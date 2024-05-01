Сенат США одобрил запрет на импорт российского урана 2 1.05.2024, 9:33

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Документ передали на подпись Байдену.

В Сенате Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовали за принятие законопроекта о запрещении импорта обогащенного урана из России. После этого соответствующий документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничительные действия на импорт российского урана направлены на поддержку усилий в США о блокировании поставок Кремлем топлива для реакторов.

Закон о запрете импорта российского урана вводит запрет импорта из США через 90 дней после вступления в силу. В инициативе содержится разрешение на временные освобождения от ограничений до января 2028 года.

Чтобы инициатива стала законом, Байден должен подписать этот документ.

Российский уран в США

Как свидетельствуют данные Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива для американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов. Таким образом, это делает Москву иностранным поставщиком №1 в США.

Отмечается, что соответствующие продажи приносят РФ около 1 миллиарда долларов в год. Вместе с тем, ожидается, что замена этих поставок может стать проблемой и рискует поднять стоимость обогащенного урана примерно на 20%.