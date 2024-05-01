Жителя Гродно задержали по доносу провокатора в чат-рулетке 2 1.05.2024, 10:39

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Он сказал, что поддерживает Полк Калиновского.

Близкий к силовикам телеграм-канал опубликовал видео задержания жителя Гродно, который имел неосторожность пообщаться в чат-рулетке с провокатором Юрием Комаром.

Комар представился гродненцу жителем Украины и вывел его на разговоры о войне. Собеседник провокатора рассказал, что поддерживает Полк Калиновского, в том числе материально. В конце разговора Комар надел фуражку НКВД и предложил передать привет ябатькам.

В видео силовиков после задержания гродненец говорит, что нигде не работает. Его заставили «попросить прощения у всего белорусского народа». Также гродненец сказал, что на самом деле не переводил деньги Полку Калиновского.

В каком статусе находится задержанный, не сообщается.