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«Копейки? У меня на стройке выходит не намного больше за полный рабочий день»

  • 1.05.2024, 10:31
  • 4,134
«Копейки? У меня на стройке выходит не намного больше за полный рабочий день»

Сколько в Беларуси может заработать 14-летний подросток?

«Чтобы найти продавцов кваса на пять точек, нужно записать 40 человек»: сколько в Беларуси может заработать 14-летний подросток?

В тикток-аккаунте myborisov появилось видео с ярмарки вакансий в борисовской школе № 25. Были и варианты, которые подходят школьникам.

Например, на ярмарку в поиске потенциальных сотрудников пожаловал предприниматель, которому нужны продавцы кваса. Он рассказал, что нанимает школьников с 2016 года. Берет в основном тех, кому от 14 до 16 лет, но, бывает, и дети более младшего возраста хотят зарабатывать деньги. В этом случае частник идет на встречу.

— Это посильная работа для учащихся. Рабочее время плавает. У меня нет твердой привязки, что нужно пять дней в неделю с такого по такое время. Как правило, я на одной точке разделяю рабочий день на половину.

Желающих продавать квас в список записалось немало. Однако предприниматель отмечает: исходя из его опыта, чтобы найти продавцов на все его 5 точек в Борисове, нужно записать человек 40.

— Из них половина забудет и не позвонит мне. Из тех кто позвонит и придет за направлением на медкомиссию, часть поленится проходить медкомиссию.

Платить молодым продавцам предприниматель обещает 10% от выручки. Говорит, что в среднем в прошлом году это получалось 25 рублей в день (от 20 до 45 рублей).

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Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что такой заработок недостаточный за работу на жаре. Другие уверены, что для ребенка это адекватные деньги. Все же никаких особых умений и знаний для такой работы не требуется: «Это прекрасная возможность заработать на свои желания и мотивация хорошо учиться, чтобы иметь другую работу и заработок».

Кто-то возмутился тому, что 25 рублей за 4 часа работы называют копейками: «Копейки? Это нормально. У меня на стройке выходит 60-65 рублей за полный рабочий день».

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