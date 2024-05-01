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В парламенте Грузии произошла драка из-за скандального закона об «иноагентах»

  • 1.05.2024, 12:58
  • 1,036
В парламенте Грузии произошла драка из-за скандального закона об «иноагентах»

Обсуждение законопроекта сорвано.

В парламенте Грузии произошла очередная драка перед рассмотрением скандального закона об «иноагентах».

Об этом сообщает NewsGeorgia и Tbilisi life в Telegram.

Отмечается, что в парламенте Грузии сорвано обсуждение законопроекта об иноагентах. По всему залу происходили стычки между депутатами от правящей партии и оппозиции.

В частности, глава парламента Грузии Шалва Папуашвили не единожды отключала микрофоны оппозиционным депутатам.

Кроме того, с заседания были исключены депутат от «LELO» Саломе Самадашвили и лидер партии «Право и справедливость» Тако Чарквиани.

Известно, что проект закона состоит всего из 11 статей.

«На вчерашнем заседании, 30 апреля, успели рассмотреть только три статьи», – говорится в сообщении.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Следует заметить, что многие его нормы очень схожи с законом, действующим в России.

После такого решения грузинских переговорщиков в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста, участники которых требуют не голосовать за документ во втором чтении.

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