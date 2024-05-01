Некоторые страны разрешили ВСУ бить своим оружием по территории России 2 1.05.2024, 16:14

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Они не говорят об этом публично.

Глава МИД Латвии Байба Браже подтвердила, что Украина уже получила западную помощь, на которую нет ограничения для ударов по территории страны-агрессора РФ.

В интервью «Европейской правде» министр подчеркнула, что удары по территории страны-агрессора для обороны разрешает международное право.

Она добавила, что Украина получает оружие от западных партнеров с публичной оговоркой избегать ударов им за пределами Украины. Однако такой подход, по ее словам, уже меняется.

«Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений», — сказала глава МИД Латвии.

Браже добавила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорят публично.