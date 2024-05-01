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Некоторые страны разрешили ВСУ бить своим оружием по территории России

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  • 1.05.2024, 16:14
  • 1,846
Некоторые страны разрешили ВСУ бить своим оружием по территории России

Они не говорят об этом публично.

Глава МИД Латвии Байба Браже подтвердила, что Украина уже получила западную помощь, на которую нет ограничения для ударов по территории страны-агрессора РФ.

В интервью «Европейской правде» министр подчеркнула, что удары по территории страны-агрессора для обороны разрешает международное право.

Она добавила, что Украина получает оружие от западных партнеров с публичной оговоркой избегать ударов им за пределами Украины. Однако такой подход, по ее словам, уже меняется.

«Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений», — сказала глава МИД Латвии.

Браже добавила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорят публично.

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