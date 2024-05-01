Армения подписала план военного сотрудничества с НАТО 4 1.05.2024, 17:50

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Прямо сейчас Ереван принимает участие в военных учениях Альянса.

Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и наметили новые направления взаимодействия, сообщили в Минобороны республики. Стороны провели консультации во время визита заместителя начальника Генштаба Армении Артура Ерояна в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

«Обсуждены результаты поддержки, оказанной в рамках программы военным учебным заведениям и учебным центрам Армении, а также намечены новые направления сотрудничества», — отметили в Минобороны, добавив, что в том числе речь шла о возможностях взаимодействия в 2025 году.

В рамках встречи Ероян также провел отдельную беседу с директором по сотрудничеству в области безопасности международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Дачаном Тибериу Шербаном. Были «обсуждены текущие программы военного сотрудничества Армения-НАТО и возможности их расширения», добавили в Минобороны.

В настоящее время Армения принимает участие в военных учениях НАТО «Храбрый воин». С 30 апреля медицинский батальон Минобороны республики находится на полигоне Баконикут в Венгрии. Помимо него в маневрах участвуют военно-медицинские подразделения из 32 стран и 7 гражданских организаций. Учения продлятся до 10 мая.