На юге Китая обрушилась скоростная автомагистраль 1.05.2024, 18:25

Под завалами оказались по меньшей мере 18 машин.

Участок скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу рухнул около 2:10 в ночь на 1 мая по местному времени (21:10 по Минску 30 апреля) в провинции Гуандун на юге Китая.

Обрушилась часть дороги длиной почти 18 м и площадью около 184 кв. м. В результате под завалами оказались по меньшей мере 18 машин.

Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило о 19 погибших и 30 пострадавших в результате инцидента.