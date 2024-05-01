Лига чемпионов: «Боруссия» примет «ПСЖ» 1.05.2024, 19:12

Матч начнется в 22:00 по минскому времени.

Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет с французским «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча состоится в среду, 1 мая, в Дортмунде.

«Боруссия» в 1/8 финала прошла нидерландский ПСВ, в четвертьфинале немецкая команда переиграла мадридский «Атлетико». «ПСЖ» в 1/8 финала оказался сильнее испанского «Реал Сосьедад», а в 1/4 финала победил «Барселону».

Как сообщал Charter97.org, вчера в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» и «Реал» сыграли вничью.