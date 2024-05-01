Закон об иноагентах в Грузии прошел второе чтение на фоне протестов 4 1.05.2024, 19:53

Оппозиция вновь не голосовала.

Парламент Грузии в среду принял во втором чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», который оппозиция называет аналогом российского закона о так называемых иностранных агентах.

В поддержку документа голосовали 83 депутата из 150 - представители правящей партии «Грузинская мечта» и их союзники. Оппозиционные депутаты не участвовали в голосовании. Результат, таким образом, оказался тем же, что и при голосовании в первом чтении.

Для окончательного одобрения законопроекта необходимо принять его также в третьем чтении. Ожидается, что голосование пройдёт 17 мая.

У здания парламента Грузии в Тбилиси вечером в среду вновь собрались противники законопроекта. Накануне массовая демонстрация завершилась столкновениями с полицией, в которых пострадал и лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Демонстрации в Тбилиси продолжаются уже несколько недель, после того, как власти объявили о намерении принять закон.

Дебаты о законопроекте во втором чтении продолжались два дня и были весьма ожесточёнными. Спикер парламента Шалва Папуашвили удалил из зала четырёх депутатов от оппозиции. Между депутатами также произошла стычка.

Накануне полиция в Тбилиси применила спецсредства в отношении участников акции против законопроекта «О прозрачности внешнего влияния». Сообщалось о стычках с митингующими и применении полицией водомётов, слезоточивого и перцового газа, а также резиновых пуль. Более двадцати активистов оппозиции обратились к врачам скорой помощи, дежурившим на проспекте Руставели. Власти сообщили о шести пострадавших полицейских.