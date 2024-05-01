Лукашенко заставил министра выкапывать руками зерно 10 1.05.2024, 21:05

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Александр Лукашенко приехал на поле в Костюковичском районе оценить, как работает сельхозтехника.

«А где министр? Ну, ищи зерно. Или ты уже забыл?» — сказал Лукашенко, указывая на землю.

«Ну, что же я забыл?» — министр сельского хозяйства Сергей Бартош в костюме выбежал вперед, присел и стал рукой откапывать землю.

Параллельно диктатор поучал чиновника, не забыл ли тот, на какой глубине нужно сажать зерно. Другие чиновники склонились над министром, словно инспектируя и конспектируя в памяти.