Цены на нефть упали до минимума за два месяца 1 1.05.2024, 22:24

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«Черное золото» дешевеет на новостях из США.

Мировые цены на нефть упали до минимальных значений за два месяца в первый день новой недели. Об этом свидетельствуют результаты торгов в понедельник, 1 мая.

Так, июльские фьючерсы на нефть Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,77 (3,21%), до $83,56 за баррель.

В свою очередь, июньские фьючерсы на сорт нефти WTI упали на товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке на $2,79 (3,41%), до $79,14 за баррель. За прошедшую сессию контракт подорожал на $0,64 (0,8%), до $85,66 за баррель.

Как пишет Reuters, цены на нефть ускорили снижение на новостях о неожиданном росте запасов в США на 7,3 млн баррелей.

Кроме того, на цены повлияли ожидания соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

«Рынок сырой нефти пресыщен бесконечными надеждами на прекращение огня. Кроме того, стабильная инфляция в США еще больше снизила ожидания по снижению ставок», - заявил в комментарии агентству Оле Хансен из Saxo Bank.