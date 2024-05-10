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Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ в Калужской области РФ

  • 10.05.2024, 7:41
Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ в Калужской области РФ

После взрывов вспыхнул масштабный пожар.

В Калужской области РФ беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате прилетов возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, в Дзержинском районе недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы «Первый завод».

РосСМИ сообщают, что пожар на заводе локализован, жертв нет.

По словам местных жителей, сотрудники были эвакуированы с НПЗ в районе 12 ночи.

ООО «Первый завод» - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России. Основной комплекс по переработке товарной нефти и газоконденсата. Номинальная мощность по переработке нефти составляет 1,2 миллиона тонн в год.

Этот НПЗ уже атаковали 15 марта.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания.

«Сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия», - сообщил он.

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