закрыть
10 мая 2024, пятница, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали овощ долголетия, который продлевает молодость клеток

  • 10.05.2024, 12:59
Ученые назвали овощ долголетия, который продлевает молодость клеток

В нем содержатся особые вещества.

О пользе овощей знают все, а медики и диетологи не устают повторять, что свежие плоды обязательно должны быть в ежедневном рационе. Однако немногие знают о ценности такого редкого и интересного овоща, как фиолетовая капуста, также известная как краснокочанная.

Этот овощ действительно заслуживает внимания, особенно благодаря его удивительному составу полезных веществ, пишет «Курсор».

Фиолетовая капуста является настоящим кладезем витаминов и минералов. Она обогащена витаминами С, А, К и В6, а также содержит в себе такие важные минералы, как калий, кальций, железо, магний, цинк и фосфор. Этот разнообразный состав делает её источником необходимых микроэлементов для поддержания здоровья.

Кроме того, краснокочанная капуста богата растительными соединениями, такими как каротиноиды и флавоноиды. Они не только защищают клетки организма от повреждений, вызванных окислительным стрессом, но и способствуют укреплению иммунной системы благодаря присутствию антоцианов — пигментов, придающих овощу фиолетовый цвет.

Исследования показали, что уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте на 4,5 раза выше, чем в зеленых сортах капусты. Это способствует замедлению процессов старения на клеточном уровне. Кроме того, в составе краснокочанной капусты есть сульфорафан, который оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

Согласно мнению ученых, регулярное потребление краснокочанной капусты может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые считаются одной из основных причин многих хронических заболеваний. Этот овощ также способствует нормализации работы кишечника, поддерживая его здоровье и функциональность.

Не стоит забывать и о сравнительных преимуществах фиолетовой капусты перед белокочанной. Она содержит в 5 раз больше каротина и значительно больше витамина С и калия, что делает её не только вкусным, но и очень полезным продуктом для поддержания общего состояния здоровья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин