Ученые назвали овощ долголетия, который продлевает молодость клеток 10.05.2024, 12:59

В нем содержатся особые вещества.

О пользе овощей знают все, а медики и диетологи не устают повторять, что свежие плоды обязательно должны быть в ежедневном рационе. Однако немногие знают о ценности такого редкого и интересного овоща, как фиолетовая капуста, также известная как краснокочанная.

Этот овощ действительно заслуживает внимания, особенно благодаря его удивительному составу полезных веществ, пишет «Курсор».

Фиолетовая капуста является настоящим кладезем витаминов и минералов. Она обогащена витаминами С, А, К и В6, а также содержит в себе такие важные минералы, как калий, кальций, железо, магний, цинк и фосфор. Этот разнообразный состав делает её источником необходимых микроэлементов для поддержания здоровья.

Кроме того, краснокочанная капуста богата растительными соединениями, такими как каротиноиды и флавоноиды. Они не только защищают клетки организма от повреждений, вызванных окислительным стрессом, но и способствуют укреплению иммунной системы благодаря присутствию антоцианов — пигментов, придающих овощу фиолетовый цвет.

Исследования показали, что уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте на 4,5 раза выше, чем в зеленых сортах капусты. Это способствует замедлению процессов старения на клеточном уровне. Кроме того, в составе краснокочанной капусты есть сульфорафан, который оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

Согласно мнению ученых, регулярное потребление краснокочанной капусты может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые считаются одной из основных причин многих хронических заболеваний. Этот овощ также способствует нормализации работы кишечника, поддерживая его здоровье и функциональность.

Не стоит забывать и о сравнительных преимуществах фиолетовой капусты перед белокочанной. Она содержит в 5 раз больше каротина и значительно больше витамина С и калия, что делает её не только вкусным, но и очень полезным продуктом для поддержания общего состояния здоровья.