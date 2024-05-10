Из Беларуси в Литву не пустили один из вагонов поезда из-за нарисованной буквы 8 10.05.2024, 17:33

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Он ехал в Калининградскую область России.

Из-за буквы Z один из вагонов поезда, следовавшего из Беларуси в Калининградскую область России, не пустили в Литву. Ее заметили литовские пограничники. В результате вагон отцепили.

Похожий случай на литовско-белорусской границе произошел осенью 2022-го. Из-за такого же знака на цистерне ее не пропустили в Литву и вернули в Беларусь.

Буква Z — один из символов российской агрессии против Украины.