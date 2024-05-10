Байден одобрил передачу Украине военной помощи на $400 миллионов 1 10.05.2024, 19:23

1,198

Джо Байден

Украине будет предоставлено оружие со складов армии США.

Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении Белого дома.

Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение «оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине» на сумму до 400 миллионов долларов.

Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, но его перечень пока не был обнародован.

По информации издания Politico, пакет содержит дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

После этого в Госдепе подтверждали подготовку дальнейших пакетов военной помощи.