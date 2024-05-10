Полковник ВСУ: Дрон «Лютый» ярко отработал по крупному НПЗ России 10.05.2024, 20:30

3,382

Цель — достать до Уральских заводов.

Россияне истерят от постоянных атак в разные уголки страны. Сейчас украинские спецслужбы взяли курс на уничтожение российской нефтеперерабатывающей отрасли и достигают цели.

Их действия и последствия для россиян проанализировал в военной сводке для «24 Канала» летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

Взрывы на НПЗ

Нефтеперерабатывающая отрасль России продолжает пылать. За прошедшие сутки произошло попадание в НПЗ в городе Калуга.

- Предположительно, опять ГУР. Ведь в марте по этому заводу был нанесен удар, тогда ответственность взяло Главное управление разведки, – добавил Свитан.

Так украинские дроны работают на уничтожение этого завода. Ведь примерно за 3 месяца россияне имели возможность восстановить некоторые мощности, а повторный удар становится более эффективным.

Также за прошедшие сутки состоялась буквально историческая атака по расстоянию от украинской границы. Удар пришелся по Башкирии, куда по прямой расстояние примерно 1500 километров.

- Работа увеличивается, но украинцам, как минимум, нужно доставать до 2000 – 2500 километров, до Уральских заводов. Нефтеперерабатывающая отрасль там тоже достаточно серьезная, – заметил полковник в запасе.

С фото обломков средства поражения аналитики сделали вывод, что удар происходил украинским дроном «Лютый».

В общем достаточно эффективная украинская разработка. Однако увеличение его боевой части приводит к уменьшению расстояния, на которое он может полететь, и наоборот.

Удар по Украине

В то же время враг запустил 10 дронов типа «Шахед» по Украине. Украинская противовоздушная оборона отработала на отлично, ликвидировала все БПЛА.

Особенно мощно враг пытается бить по Харькову и области. Применяют баллистические ракеты и КАБы. За вчерашние сутки по Харькову отработали 2 баллистические ракеты, которые нанесли значительные разрушения.

- Так будет происходить, пока не развернется противобаллистическая воздушная оборона – а это только Patriot или SAMP/T. Также нужно работать на контроль полосы 100 – 150 километров в сторону Белгорода, – отметил Свитан.

Бои на Востоке

Британская разведка сообщила, что враг усилил атаки в направлении Часового Яра, осуществляет ориентировочно на 17% больше атак, по сравнению с мартом 2024 года. В то же время противник несет огромные потери на этом участке фронта.

На этом направлении сильным оборонительным рубежом является канал Северский Донец – Донбасс. А также оборонительные позиции отстроены на территории Часовоярского завода.

Там работают подразделения Главного управления разведки, которые могут стабилизировать ситуацию, поскольку бойцы высоко мотивированы и оснащены новейшими видами оружия, отметил аналитик.

На территории Донецкой области враг пытался безуспешно атаковать в направлении Белогоровки, теперь делает попытки прорваться к Северску с тыла, протискиваются в направлении населенного пункта Выемка.

Полковник ВСУ в запасе объяснил, что этот выступ, который простирается фактически до тылов в Лисичанске, россиянам сейчас критически необходимо выровнять.

- В общем в направлении Северска сильный укрепрайон. Сколько лет россияне бьются в него, но пройти не могут, поэтому будут пытаться обойти, – объяснил Свитан.